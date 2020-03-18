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Общество

Сбербанк открыл «горячую линию» для бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом

20.03.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк открыл для корпоративных клиентов специальную «горячую линию» по вопросам работы банка в связи с коронавирусом, пишет «Лента.ру».

Линия по номеру 8 (800) 200-34-40 работает ежедневно с 00:00 до 20:00 по московскому времени. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, для банка важно поддержать клиентов и помочь им адаптироваться к работе в новых условиях.

«Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций», - рассказал Анатолий Попов.

Кроме того, продолжает свою работу Центр корпоративных решений, специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка.

Теги: #Сбербанк #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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