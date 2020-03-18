Общество

Губернатор контролирует соблюдение графика строительства новой школы в Великих Луках

Губернатор проводит совещание с подрядчиками, чтобы не отстать от графика строительства новой школы на 800 мест с бассейном в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» в псковском регионе.

В Псковской области в рамках нацпроекта «Образование» и «Демография», по его словам, несколько больших и принципиально важных направлений, которые коснутся каждой школы. Одно из ключевых направлений - строительство новых школ.

«В 2019 году завершилось строительство школы в Дно, а в 2020 году идет и завершается модернизация нового корпуса школы №6 в Великих Луках. По поручению губернатора новый корпус завершается, идут внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Уверен, мы получим качественный образовательный комплекс», - отметил председатель профильного комитета.

Он также обозначил важность строительства новых школ в приграничных районах области: Пыталовском, Гдовском, Печорском.