Общество

Александр Седунов: Вопрос по переносу срока летних каникул не стоит

В настоящее время вопрос по переносу срока летних каникул не стоит. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 20 марта.

«В настоящее время вопрос по переносу сроков проведения ЕГЭ, ГИА и летних каникул не ставится. Если не поступит дополнительных экстраординарных решений. Мы говорим о плановом режиме, просто очная форма обучения будет заменена на дистанционную», - пояснил Александр Седунов.

Развеял он и опасения родительской общественности о возможном сбое в работе летних оздоровительных лагерей. «Будем действовать в соответствии с указом губернатора и решением, которое будет принято на федеральном уровне. Время на подготовку лагерей тоже есть. Несмотря на происходящее, летние лагеря тоже готовятся.Проводятся технические ремонты, наладка оборудования. Поэтому работы, не связанные с постоянным пребыванием детей, идут, и когда будет возможно, наши дети, конечно же, поедут в лагеря», - заключил Александр Седунов.