Общество

Проблема вторых смен актуальна в основном для школ Завеличья - Александр Седунов

Проблема вторых смен актуальна в основном для школ Завеличья. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» в псковском регионе.

По его словам, в настоящее время по области во вторую смену обучаются около 7 тысяч детей, большинство из них - школьники Пскова и Псковского района.

«Чтобы уйти от вторых смен, планируется строительство новой школы на 1350 мест в Пскове. Министерство образования подписало заявку», - сообщил председатель комитета, уточнив, что рассматривается возможность ее строительства на дальнем Завеличье, в Борисовичах. Всего же для решения проблемы второй смены необходимо строительство в Пскове и Псковском районе пяти школ.

В основном, по его словам, проблема вторых смен актуальна для школ Завеличья. «Вопрос по новой школе на Запсковье рассматривается, но в основном проблема вторых смен актуальна для школ Завеличья: ППК, лицеев №4 и №10... » - пояснил он.