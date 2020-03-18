Общество

Александр Седунов призвал родителей больше внимания обращать на своих детей в ситуации с коронавирусом

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов призвал родителей в условиях распространения коронавирусной инфекции больше внимания обращать на своих детей.

«Хочется, чтобы все понимали, чем занят ваш ребенок, чтоб он не посещал без вас общественные места, места массового скопления народа. Важно соблюдать меры предосторожности и профилактики. Это чрезвычайно важно», - подчеркнул председатель профильного комитета на пресс-конференции 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.