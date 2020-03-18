Общество

Реализация программы «Живые уроки» в Псковской области будет набирать обороты

Реализация программы «Живые уроки» в Псковской области будет набирать обороты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» в псковском регионе.

«Программа «Живые уроки» уникальна. Это не только экскурсии, походы в музей, но и проведение обычных уроков в совершенно другой - атмосферной, ландшафтной - локации. В 2019 году мы впервые провели повышение квалификации учителей в доме-усадьбе Римского-Корсакова, в доме-музее Философовых в Бежаницком районе, велась она и в доме-музее Софьи Ковалевской», - напомнил председатель комитета.

По его словам, реализация этой программы позволит проводить для детей уроки в Себежском национальном парке, Полистовском заповеднике. «Исходя из таких планов, мы выстраиваем наши отношения, и это будет наращиваться. Мы подали заявку в министерство о поддержке этого проекта. Потому что вопрос финансового сопровождения, транспортной доступности актуален», - подчеркнул Александр Седунов.

Он также напомнил, что на прошлой неделе проект «Живые уроки» получил высокую оценку экспертного совета комитета Госдумы по образованию.