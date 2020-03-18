Общество

Более трех тонн мяса из Республики Беларусь не пропустили на границе Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области в Себежском районе было приостановлено движение трех транспортных средств, осуществивших ввоз продукции животного происхождения с территории Республики Беларусь. Все автомобили следовали в Москву, вся продукция возвращена в Республику Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы Управления установили, что в багажных отделениях транспортных средств находилась говядина в полиблоках и полутушах, общим весом 3,3 тонны. На мясную продукцию не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее качество, безопасность и происхождение, также на товаре отсутствовала маркировка (клейма).

Кроме того, все автомобили не были оборудованы холодильными установками, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясосырья, требующего соблюдения температурного режима при перевозке и хранении.

Перемещение 3,3 тонн мяса говядины по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате продукции в Республику Беларусь.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.