Общество

В Псковской области проводится сезонная профилактическая операция «Антипал»

19 марта в администрации Гдовского района состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, направленные на своевременную и качественную подготовку к пожароопасному сезону 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На совещании присутствовали глава Гдовского района, начальник ОМВД России по Гдовскому районам, руководитель КУ «Гдовское лесничество», представитель ГАУ «Противопожарный лесной центр», главы сельских поселений, а также руководители предприятий, арендаторы лесных участков и другие специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность в своих организациях. От Главного управления МЧС России по Псковской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Полозов Игорь.

В своем выступлении он довел до присутствующих, что с 20 февраля 2020 года на территории Псковской области проводится сезонная профилактическая операция «Антипал», направленная, прежде всего, на предотвращение фактов сжигания сухой растительности. В рамках проводимой операции особое внимание планируется уделять работе по выявлению виновных лиц в сжигании сухой травянистой растительности и привлечении их к административной ответственности.

Кроме этого, Игорь Полозов напомнил главам сельских поселений о том, что профилактическая работа по предупреждению пожаров и их последствий – это занятие не только органов надзорной деятельности, но и органов местного самоуправления в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требованиями которой определено, что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы местного самоуправления, принимающие непосредственное участие в обеспечении пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Также Игорь Полозов рекомендовал главам сельских поселений в кратчайшие сроки определить на территории населенных пунктов места разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и других отходов. Наряду с этим, указанным должностным лицам необходимо запланировать в течение пожароопасного сезона проведение сходов граждан, на которых в обязательном порядке доводить до населения информацию о запрете проведения палов сухой травянистой растительности.

В заключении, начальником органа государственного пожарного надзора обращено особое внимание присутствующих на необходимость при осложнении обстановки с природными пожарами введения особого противопожарного режима, как на территории муниципального образования, так и в отдельности на территории сельских поселений.