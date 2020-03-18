Общество

В Псковской области зарегистрировано 4 пала травы с начала 2020 года

В 2020 году в Псковской области уже зарегистрировано 4 факта сжигания сухой травы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции, посвященной теме палов травы и лесных пожаров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, случаи палов зафиксированы в Пскове, Печорском, Невельском районах. В ходе пресс-конференции Владимир Якунин рассказал об ответственности за палы травы.

Так, для граждан предусмотрены штрафы от 2 до 4 тыс рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц штрафы наиболее высокие - от 150 до 200 тыс рублей.

Владимир Якунин обратил внимание на то, что при введении особого противопожарного режима в регионе штрафы за палы травы возрастают.

Кроме того, если пал травы послужил причиной пожара, к примеру лесного, ответственность виновных может возрасти до 1 млн рублей, а также в отдельных случаях может быть возбуждено уголовное дело.