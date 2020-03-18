Общество

Шойгу отказался переносить весенний призыв

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса, передает ТАСС.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», - сказал Шойгу.

Он уточнил, что призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.