Общество

Мастерские Псковского агротехнического колледжа в 2020 году оснастят по международным требованиям WorldSkills

Мастерские Псковского агротехнического колледжа в 2020 году оснастят по международным требованиям WorldSkills. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 20 марта на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» в псковском регионе.

«В 2019 году у нас в соответствии со стандартами WorldSkills были обновлены мастерские в трех колледжах региона - в Псковском политехническом, Великолукском медколледже и Опочецком медколледже. В 2020 году это коснется Псковского агротехнического колледжа», - пояснил председатель комитета.

Кроме того, в текущем году будет обновлено оборудование Идрицкого колледжа, обучающего по уникальной для псковского региона специальности «ветеринария».

Данные меры, по словам Александра Седунова, позволят «не только готовить обучающихся к будущей профессии, но и осуществлять профориентацию детей школьного возраста».

Напомним, как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в начале марта на встрече с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, всего в 2020 году в Псковской области в рамках поддержанных заявок будут открыты 5 новых мастерских, оснащенных по международным требованиям WorldSkills на сумму более 40 млн рублей.