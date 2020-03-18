Общество

Конструктивными и рабочими назвал взаимоотношения между фракциями в Псковской гордуме Григорий Стороненков

Конструктивными и рабочими назвал взаимоотношения между фракциями в Псковской городской Думе депутат-единоросс по 12-му избирательному округу Григорий Стороненков. Свое мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Я депутат уже не одного созыва и могу отметить, что всегда в работе гордумы нового созыва осуществляется некоторое притирание депутатов. Вновь пришедшие парламентарии порой не совсем понимают, как работать, что от них ожидают. Но в конце концов, через год работы они переходят в конструктивное русло, и Дума работает, как единый организм, несмотря на то, что есть разные партии и фракции», - поделился он.

«Когда есть разные точки зрения – это очень хорошо, потому что, когда есть только одна точка зрения, не факт, что она верная. Любой вопрос надо рассматривать с разных точек зрения. Чтобы создавалась целостная картина, нужен взгляд с разных сторон», - добавил гость студии.

Он подчеркнул, что самый горячие диспуты обычно разгораются на заседаниях думских комитетов. «Сессия - это уже венец работы комитетов. Если вопрос обсуждается горячо и на сессии, то это значит, что он либо был плохо проработан на комитете, либо кто-то из депутатов просто не был на заседании комитета и читает этот вопрос на сессии с листа, либо депутат не был услышан на комитете, и он хочет донести свое особое мнение до всех депутатов и жителей города», - высказался Григорий Стороненков.