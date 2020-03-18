Общество

До 31 мая в Псковской области продлится профилактическая операция «Антипал»

До 31 мая в Псковской области продлится профилактическая операция «Антипал». Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции, посвященной теме палов травы и лесных пожаров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках данного мероприятия сотрудники регионального МЧС проводят разъяснительные беседы с гражданами, в целях информирования псковичей о последствиях пала травы распространяют листовки и памятки.

Также региональное МЧС ведет активное информационное сотрудничество с местными СМИ - псковские издания, как печатные, так и электронные, регулярно публикуют памятки об опасности и последствиях палов травы.

Кроме того, Владимир Якунин заявил, что силы и средства главного управления МЧС по Псковской области готовы к началу пожароопасного периода. По его словам, в случае осложнения обстановки будет использоваться имеющаяся резервная техника, дополнительные расчеты пожарных караулов.