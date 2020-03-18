Найти виновных в поджогах травы помогают видеокамеры на вышках операторов сотовой связи - региональное МЧС

Более 1360 палов травы зафиксировано в Псковском регионе в 2019 году. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции, посвящённой теме палов травы и лесных пожаров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, по результатам проведенных проверочных мероприятий к ответственности привлечено около 100 виновных лиц.
В ходе пресс-конференции Владимир Якунин разъяснил, чтобы определить виновных в поджогах травы, в настоящее время активно используются видеокамеры на вышках операторов сотовой связи.
«В прошлом году с помощью таких камер было выявлено 4 виновных лица, осуществивших поджог», - отметил спикер.
Кроме того, Владимир Якунин призвал жителей региона, которые стали свидетелями пала травы, видели виновных, оперативно сообщать о таких фактах в региональное МЧС.