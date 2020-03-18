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Общество

Впервые за многие годы учреждения допобразования Псковской области получат новое оборудование

20.03.2020 13:17|ПсковКомментариев: 0

Впервые за многие годы учреждения дополнительного образования Псковской области получат новое оборудование. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Образование» в псковском регионе.

«На протяжении многих лет у нас не было возможности покупать новое оборудование для учреждений дополнительного образования. Финансово поддержаны шесть направлений допобразования», - сообщил он. В частности, новое оборудование получат технологические кружки, кружки естественно-научной, туристской, краеведческой, музыкальной направленности. «Это новые палатки, мольберты, квадрокоптеры, оборудование для классов робототехники и так далее», - перечислил Александр Седунов.

«Сегодня во всех районах ведется такая работа, чтобы к августу мы уже это оборудование имели. Кружки с новым оборудованием будут занесены в Навигатор дополнительного образования, чтобы родители могли увидеть, в каких условиях и с каким оборудованием будут работать их дети», - заключил председатель комитета по образованию.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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