Общество

В реестре добровольных пожарных Псковской области зарегистрировано 2274 человека

В Псковской области действуют добровольные пожарные дружины. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции, посвященной теме палов травы и лесных пожаров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте регионального МЧС, с момента принятия Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране», в реестре добровольных пожарных Псковской области зарегистрировано 2274 человека (данные на 3 марта 2020 года). На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области созданы 113 подразделений добровольной пожарной охраны.

Отметим, что основная задача добровольной пожарной охраны Псковской области - реагирование на пожары до приезда подразделений профессиональной пожарной охраны, помощь пожарным в тушении, ведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам пожарной безопасности среди населения, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Владимир Якунин пояснил, что граждане, которые желают вступить в ряды добровольных пожарных, должны написать заявление в региональное МЧС. Причем возраст кандидатов должен быть не менее 18 лет.

Кроме того, по словам Якунина, будущие добровольные пожарные должны пройти соответствующее обучение.

Отметим, каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных.