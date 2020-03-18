Общество

Григорий Стороненков об открытии кабинета педиатра в Овсище: Будем биться до победного конца

Количество населения микрорайона Овсище в Пскове скоро сравняется с количеством населения небольшого райцентра. При этом здесь до сих пор не открылся кабинет врача-педиатра, хотя разговоры о его необходимости ведутся уже не первый год. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат по 12-му округу Григорий Стороненков.

«Большое количество детей, 2500 ребят, живет в округе. Вместе с родителями они вынуждены ездить в поликлинику в город. Известно, что автобусное сообщение у нас с каждым годом не становится лучше, особенно для маломобильных групп, в том числе, для мам с колясками. Низкопольных автобусов у нас не так много, что создает большую проблему», - поделился он.

Депутат напомнил, что когда-то в Овсище был кабинет врача-педиатра, но он закрылся в конце 90-х годов, а нового с тех пор так и не открыли. «Это было удобно. Никаких очередей, никаких рисков подхватить что-либо еще дополнительно, сидя в очереди. Очень хороший был опыт. И я считаю, что его надо возвращать. Каждый год фактически встречаемся в разных форматах с чиновниками по этому вопросу. Уверен, его включат в наказы избирателей депутатов Псковского областного Собрания. Но и мы дальше продолжим эту работу – до победного конца. Если вопрос не двигать, не поднимать каждый год, в конце концов чиновники успокаиваются», - заявил Григорий Стороненков.

Он также отметил, что согласно проекту планировки развития микрорайона Овсище, количество его жителей с 8 тысяч увеличится до 14 тысяч только в границах города, а с учетом застраивающегося Псковского района – до 16 тысяч человек.

«Это почти небольшой районный центр. Сейчас здесь проживает 2500 детей, но их количество вырастет до 5000. То есть вопрос с каждым годом становится все острее. Но пошагово мы приближаемся к его решению», - заключил Григорий Стороненков.