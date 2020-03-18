Общество

С 20 марта псковичам запрещено жечь траву, разводить костры на землях сельхозназначения и вблизи лесов

С 20 марта псковичам запрещено сжигать траву и разводить костры на землях сельхозназначения, а также вблизи лесов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции, посвященной теме палов травы и лесных пожаров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что соответствующее постановление администрации Псковской области о начале пожароопасного периода было подписано 19 марта.

Владимир Якунин разъяснил, что сжигать мусор можно при следующем условии - участок должен быть очищен от сухой травы и мусора в радиусе 25 метров от места сжигания.

Эксперт обратил внимание на то, что необходимо иметь при себе подручные средства пожаротушения, а также мобильный телефон, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вызвать подмогу.