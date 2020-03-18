Общество

Психотерапевт назвал основной признак склонных к измене мужчин

Мужчины, которые слишком зациклены на своей внешности и привлекательности, более других склонны к измене. Об этом в интервью НСН заявил врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, связь между желанием хорошо выглядеть и способностью к измене у представителей мужского пола действительно существует. «Частые посетители парикмахерских - это мужчины, которые ухаживают за собой. И среди них процент людей, у которых есть любовницы, очевидно, выше, чем у редких посетителей салонов красоты», - считает Полеев.

Эксперт подчеркивает, что причиной жесткой щетины у некоторых мужчин является повышенный тестостерон. «Вероятно, что именно от этого они могут чаще изменять», - предполагает он.

Полеев утверждает, что схожая тенденция просматривается у тех мужчин, которые часто посещают магазины одежды. «По статистике, у тех, кто часто туда ходит, у того и женщин больше», - говорит сексолог.

При этом он призывает деликатно подходить к этому вопросу, поскольку если у мужчины есть желание следить за собой, он, вероятно, хочет понравиться своей возлюбленной.