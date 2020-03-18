Общество

Власти региона отработали взаимодействие с ведомственными медорганизациями по противодействию распространению коронавируса

Вопросы взаимодействия администрации Псковской области и медицинских организаций различных федеральных ведомств в части противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) рассмотрены на совещании, которое в пятницу, 20 марта, провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

В обсуждении приняли участие руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, представители медицинских организаций территориальных подразделений МВД России, таможенной службы, ОАО «РЖД», а также специалисты регионального филиала Военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

Участники совещания детально рассмотрели различные направления совместной работы по реализации комплекса мер по борьбе с распространением в регионе COVID-19, проанализировали возможные сложности, наметили пути для их преодоления. В ходе обсуждения был отработан механизм взаимодействия на случай обнаружения граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Марина Гаращенко подчеркнула, что такие лица будут помещаться под наблюдение специалистов в инфекционную больницу региона. Кроме того, рассмотрены вопросы организации патронажа и лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

«В рамках работы оперативного штаба мы сможем обеспечить конструктивное взаимодействие, обмен необходимой информацией между всеми медицинскими организациями, в том числе и ведомственными», - заметила Вера Емельянова по итогам совещания.

Напомним, что ранее губернатор расширил комплекс мер по противодействию распространению коронавируса на территории Псковской области. Согласно документу, в регионе вводятся ограничительные мероприятия (карантин) до 12 апреля. В рамках Указа создан оперативный информационный центр. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которая сложилась в Псковской области.