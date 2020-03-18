Общество

Путин не сдавал анализ на коронавирус

Президент России Владимир Путин не сдавал анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, пишут «Известия».

«У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, он себя прекрасно чувствует и продолжает работать», - сказал он в пятницу, 20 марта.

При этом Песков отметил, что все, кто контактировал с российским лидером, сдали соответствующие тесты.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности. Чтобы президент продолжал уверенно работать, те, кто его окружает, должны предпринимать меры предосторожности», - подчеркнул пресс-секретарь.

18 марта Песков сообщил, что сотрудники администрации президента России начали сдавать тесты на COVID-19.