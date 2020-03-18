Общество

Аборт вызывает депрессию, так ли это?

Дискуссии между представителями общественных организаций противников абортов и ведущими врачами-гинекологами продолжаются. Первые продолжают выступать с инициативой запрета абортов, теперь аргументируя это тем, что аборт вызывает тяжелые депрессии.

Масштабные исследования которые провели психологи разных стран говорят об обратном. Более 1000 женщин в течение 5 лет опрашивали, сожалеют ли они об аборте и испытывают ли они душевные переживания по этому поводу, все ответили отрицательно. 20% опрошенных отметили, что основные эмоциональные проблемы были на этапе принятия решения об аборте. Большинство женщин на вопрос, что вы испытывали сразу после аборта, ответили: облегчение.

Как выяснилось, частота наступления тяжелых депрессий и психических расстройств в несколько раз выше именно после родов. Однако противники абортов продолжают настаивать на их запрете. Сейчас существует медикаментозное прерывание беременности, безопасность метода подтверждают ведущие гинекологи страны, он выполняется на сроках до 1,5 месяцев.

Во всех социально развитых странах мира за женщиной закреплено право принимать решение о прерывании беременности. В каждом государстве есть определенные ограничивающие аборт факторы. Исключением можно считать Великобританию где такая процедура выполняется только по медицинским показаниям. В России аборт можно сделать по собственному желанию до 12 недель. Перед этим женщина обязана посетить психолога и показать гинекологу справку, что консультирование проведено. Также в нашей стране предоставляются 2-7 дней «тишины» (количество дней зависит от срока беременности) когда врач-гинеколог отпускает женщину подумать и принять взвешенное решение.

Многочисленные исследования показали, что прямой взаимосвязи между сделанным абортом и угрозой появления депрессии не существует. Конечно каждая женщина может испытывать определенные переживания, сожаление и внутренние угрызения совести, но о психопатологической проблеме в этих случаях речи не идет. Авторы исследований однозначны в своих заключениях, естественные эмоциональные переживание не должны стать аргументом в решении запретов на аборты. С ними полностью согласны гинекологи СПб, они уверены что запрет приведет к повышению количества криминальных абортов и материнской смертности как это было в 60-х-70-х годах.