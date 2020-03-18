Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Легендарный БГ в Пскове!
Парк для людей, попавших в беду
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 18.03.2020 10:1452 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 20.03.2020 14:430 Аборт вызывает депрессию, так ли это? 20.03.2020 14:350 Путин не сдавал анализ на коронавирус 20.03.2020 14:270 Власти региона отработали взаимодействие с ведомственными медорганизациями по противодействию распространению коронавируса 20.03.2020 14:150 Кем быть после 50-ти. Учебный центр СЭМС: Алфавит профессий для предпенсионеров 20.03.2020 14:080 Программа «Эхо города». ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2128 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1452 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 20.03.2020 07:3615 Суд вынес решение о принудительной госпитализации псковички после контакта с зараженными коронавирусом 19.03.2020 08:222 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Аборт вызывает депрессию, так ли это?

20.03.2020 14:43|ПсковКомментариев: 0

Дискуссии между представителями общественных организаций противников абортов и ведущими врачами-гинекологами продолжаются. Первые продолжают выступать с инициативой запрета абортов, теперь аргументируя это тем, что аборт вызывает тяжелые депрессии.

Масштабные исследования которые провели психологи разных стран говорят об обратном. Более 1000 женщин в течение 5 лет опрашивали, сожалеют ли они об аборте и испытывают ли они душевные переживания по этому поводу, все ответили отрицательно. 20% опрошенных отметили, что основные эмоциональные проблемы были на этапе принятия решения об аборте. Большинство женщин на вопрос, что вы испытывали сразу после аборта, ответили: облегчение.

Как выяснилось, частота наступления тяжелых депрессий и психических расстройств в несколько раз выше именно после родов. Однако противники абортов продолжают настаивать на их запрете. Сейчас существует медикаментозное прерывание беременности, безопасность метода подтверждают ведущие гинекологи страны, он выполняется на сроках до 1,5 месяцев.

Во всех социально развитых странах мира за женщиной закреплено право принимать решение о прерывании беременности. В каждом государстве есть определенные ограничивающие аборт факторы. Исключением можно считать Великобританию где такая процедура выполняется только по медицинским показаниям. В России аборт можно сделать по собственному желанию до 12 недель. Перед этим женщина обязана посетить психолога и показать гинекологу справку, что консультирование проведено. Также в нашей стране предоставляются 2-7 дней «тишины» (количество дней зависит от срока беременности) когда врач-гинеколог отпускает женщину подумать и принять взвешенное решение.

Многочисленные исследования показали, что прямой взаимосвязи между сделанным абортом и угрозой появления депрессии не существует. Конечно каждая женщина может испытывать определенные переживания, сожаление и внутренние угрызения совести, но о психопатологической проблеме в этих случаях речи не идет. Авторы исследований однозначны в своих заключениях, естественные эмоциональные переживание не должны стать аргументом в решении запретов на аборты. С ними полностью согласны гинекологи СПб, они уверены что запрет приведет к повышению количества криминальных абортов и материнской смертности как это было в 60-х-70-х годах.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 503 человека
20.03.2020, 14:450 В Пушкинских Горах вандалы сожгли мусорные контейнеры 20.03.2020, 14:450 Начались подготовительные работы на дороге Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь 20.03.2020, 14:430 Аборт вызывает депрессию, так ли это? 20.03.2020, 14:350 Путин не сдавал анализ на коронавирус
20.03.2020, 14:270 Власти региона отработали взаимодействие с ведомственными медорганизациями по противодействию распространению коронавируса 20.03.2020, 14:150 Кем быть после 50-ти. Учебный центр СЭМС: Алфавит профессий для предпенсионеров 20.03.2020, 14:080 Программа «Эхо города». ВИДЕО 20.03.2020, 14:072 Ревнивую псковичку будут судить за убийство предполагаемой соперницы
20.03.2020, 14:071 Григорий Стороненков об открытии кабинета педиатра в Овсище: Будем биться до победного конца 20.03.2020, 14:020 До 31 мая в Псковской области продлится профилактическая операция «Антипал» 20.03.2020, 13:570 В работе YouTube произошел сбой 20.03.2020, 13:501 Попавшие под карантин россияне штурмом взяли выход из аэропорта
20.03.2020, 13:490 Конструктивными и рабочими назвал взаимоотношения между фракциями в Псковской гордуме Григорий Стороненков 20.03.2020, 13:471 ЦИК изменил логотип голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса 20.03.2020, 13:461 С фасадов зданий в Пскове убрали незаконную рекламу наркотиков 20.03.2020, 13:391 Паразитолог рассказала, почему не стоит усердствовать с запасами круп
20.03.2020, 13:360 С 20 марта псковичам запрещено жечь траву, разводить костры на землях сельхозназначения и вблизи лесов 20.03.2020, 13:330 Тело пенсионера найдено в озере в Невельском районе 20.03.2020, 13:280 Более трех тонн мяса из Республики Беларусь не пропустили на границе Псковской области 20.03.2020, 13:271 Григорий Стороненков хотел бы видеть Григория Турчина в качестве своего зама в думском комитете по стратпланированию
20.03.2020, 13:240 Воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки можно удаленно 20.03.2020, 13:210 Двое пострадали в столкновении «Лады Приоры» и «Шевроле Круз» на улице Гоголя 20.03.2020, 13:170 Впервые за многие годы учреждения допобразования Псковской области получат новое оборудование 20.03.2020, 13:080 Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник разработал серию онлайн-экскурсий на период карантина
20.03.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 20.03.2020, 12:590 Летом на улице Гоголя в Пскове восстановят изношенные слои асфальта 20.03.2020, 12:560 Псковичам предлагают поддержать проект Псковской областной библиотеки на создание арт-объекта «Словом и делом» 20.03.2020, 12:461 Мастерские Псковского агротехнического колледжа в 2020 году оснастят по международным требованиям WorldSkills
20.03.2020, 12:450 Григорий Стороненков: Первая стратегия развития Пскова - это первый блин, вышедший комом 20.03.2020, 12:450 Шойгу отказался переносить весенний призыв 20.03.2020, 12:430 В Псковской области зарегистрировано 4 пала травы с начала 2020 года 20.03.2020, 12:380 В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
20.03.2020, 12:260 В Псковской области проводится сезонная профилактическая операция «Антипал» 20.03.2020, 12:208 Псковский юрист: Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом 20.03.2020, 12:130 СРП «Простория» в Пскове работает в штатном режиме 20.03.2020, 12:111 Сбербанк открыл «горячую линию» для бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом
20.03.2020, 12:020 Мошенники сняли с банковских карт псковичек более 100 тысяч рублей 20.03.2020, 11:570 Комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству проверила чистоту псковских автобусов  20.03.2020, 11:550 «Эхо города»: О коронавирусе, панике и ограничительных мерах в Пскове 20.03.2020, 11:510 Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в сложных погодных условиях
20.03.2020, 11:470 Реализация программы «Живые уроки» в Псковской области будет набирать обороты 20.03.2020, 11:410 Александр Седунов призвал родителей больше внимания обращать на своих детей в ситуации с коронавирусом 20.03.2020, 11:360 Эксперт рассказал, когда туризм восстановится после пандемии 20.03.2020, 11:292 Проблема вторых смен актуальна в основном для школ Завеличья - Александр Седунов
20.03.2020, 11:280 Псковское управление Росгвардии напоминает график приема в подразделениях лицензионно-разрешительной работы 20.03.2020, 11:270 Александр Седунов: Вопрос по переносу срока летних каникул не стоит 20.03.2020, 11:230 Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через личный кабинет 20.03.2020, 11:220 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков об изменениях в Псковской гордуме и работе на округе
20.03.2020, 11:210 Почти 100 школ Псковской области будут оснащены новым оборудованием 20.03.2020, 11:200 Розыгрыш главного приза «Свадьба мечты Псков» переносится 20.03.2020, 11:150 Губернатор контролирует соблюдение графика строительства новой школы в Великих Луках 20.03.2020, 11:101 Размер вреда для экологии пересчитают в России
20.03.2020, 11:010 Сопредседатель регионального штаба ОНФ: Необходимо отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества 20.03.2020, 10:560 Какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоквартирном доме - эксперт 20.03.2020, 10:412 В России приостановят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами 20.03.2020, 10:290 Из-за коронавируса в учреждениях псковского УФСИН временно запретили свидания
20.03.2020, 10:270 Псковстат: Перепись населения 2020 года станет самой экологичной в истории 20.03.2020, 10:230 ООО «СитиИнвестГрупп» осуществляет сезонную уборку газонов на территории Завеличья 20.03.2020, 10:131 Вьетнам приостановит безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов 20.03.2020, 10:113 Круглосуточный информационный центр создан в Псковской области
20.03.2020, 10:100 «Луки-Энергия» сообщает об отмене встречи команды с болельщиками 20.03.2020, 10:080 На удаленный формат работы переходят 30% офисных работников региональных управлений Почты России 20.03.2020, 10:000 Псковская таможня информирует о перемещении товаров через российско-латвийскую границу 20.03.2020, 09:570 Пропавший в августе прошлого года великолучанин до сих пор не найден
20.03.2020, 09:521 «Карантинные» больничные оформят онлайн 20.03.2020, 09:431 Племянник Путина планирует создать партию 20.03.2020, 09:430 Уличное освещение появилось в псковской деревне Ершово благодаря прокуратуре 20.03.2020, 09:400 В выручке себежской торговой организации выявлена поддельная пятитысячная купюра
20.03.2020, 09:340 «Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса 20.03.2020, 09:330 Прокуратура требует ликвидировать свалки в Корытовском лесу 20.03.2020, 09:280 Минометная мина обезврежена в Великих Луках 20.03.2020, 09:270 Таксистам предлагают предоставить налоговые каникулы
20.03.2020, 09:270 В Печорском районе от пожара спасли коров и телят 20.03.2020, 09:072 Эксперты предупредили о дефиците ноутбуков из-за перехода на удаленку 20.03.2020, 09:040 ТПП направила вице-премьеру Белоусову предложения для пакета мер правительства по поддержке МСП 20.03.2020, 09:030 Мужчина погиб при пожаре в Дедовичах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.