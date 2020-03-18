Общество

Псковским пенсионерам почтальоны могут доставить пенсию на дом

Почта России в Псковской области - единственная организация, оказывающая населению услуги по доставке пенсий на дом. На сегодняшний день 92% от общего количества клиентов пенсионного возраста предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов.

Особой популярностью услуга по доставке и выплатам пенсий на дому пользуется в областном центре, Великолукском, Порховском и Себежском районах, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном УФПС.

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно - в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет получателя от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Кроме того, приход почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги. Через работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку.

На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Псковской области функционирует более 200 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает вам получать пенсию и пособия на дому. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону.