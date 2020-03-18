Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «бесплатных подписок» к цифровому контенту

Роспотребнадзор напомнил об особенностях «бесплатных подписок» на доступ к цифровому контенту после того, как многие сервисы открыли доступ на время карантина из-за коронавируса. В первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением, говорится на сайте ведомства.

При оформлении соответствующих подписок Роспотребнадзор рекомендует ознакомиться с пользовательским соглашением сервиса или платформы до заключения договора - необходимо обратить внимание на разделы «Оплата» и «Права и обязанности пользователя».

Кроме того, специалисты ведомства рекомендуют всегда обращать внимание на стоимость доступа в последующие периоды, при оформлении подписки с условием бесплатного или иного льготного периода, в частности, подписки за 1 рубль. В Роспотребнадзоре также отметили важность помнить, что процедура привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту может означать автоматическое списание ежемесячной стоимости подписки.

«Не забывайте управлять своими подписками. Большинство потребителей, приобретая доступ к нескольким сервисам, по истечении периода подписки (месяц, квартал, год) забывают об автоматическом списании денежных средств по окончании этого периода», - говорится в рекомендациях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19 марта на территории России выявлено 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее власти 85 субъектов РФ приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, а массовые мероприятия отменили. В ВОЗ также отметили быстрое распространение инфекции в мире.