Общество

Начальник Псковского почтамта отреагировала на критику в СМИ

В настоящее время формат обслуживания клиентов отделения почтовой связи (180511) в деревне Подборовье-3 Псковского района изменен. Все почтовые и финансовые услуги в полной мере оказываются почтальонами на дому, ответила на критическую публикацию в СМИ начальник Псковского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России» Ирина Шпаковская. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Ирина Шпаковская отметила, что все почтальоны оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, с помощью которых клиенты могут оплатить на дому услуги ЖКХ и услуги связи Ростелекома, сотовую связь, налоги, штрафы ГИБДД, оформить страховку. Кроме того, на дом доставляются пенсии, социальные пособия и корреспонденция.

Сейчас управление обслуживает около 300 человек в деревне Подборовье-3, 42 пенсионные выплаты доставляются до двери клиентов. «Кроме того, два раза в неделю осуществляется обслуживание передвижным отделением почтовой связи, предоставляющим весь перечень услуг Почты России», - добавила начальник Псковского почтамта.

Помещение, в котором размещалось отделение почтовой связи 180511, непригодно для эксплуатации, признала она. «Режим работы стационарного отделения почтовой связи будет восстановлен сразу после решения вопроса с администрацией Псковского района о предоставлении пригодного помещения для предоставления почтовых услуг жителям деревни Подборовье-3 либо проведении капитального ремонта в имеющемся помещении, которое находится в совместной собственности компании и администрации», - сказала Ирина Шпаковская.

Помимо этого, по ее словам, руководство почтамта ведет переговоры с местным предпринимателем о возможности взятия в аренду части здания в центре деревни, которое соответствует требованиям к размещению отделения почтовой связи.