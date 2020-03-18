Общество

После письма Мишустину запрет кальянов должен пройти быстрее - сенатор

Совет Федерации направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести временный запрет на курение кальянов из-за угрозы коронавируса. Эта мера поможет ускорить принятие важного решения, заявил «Парламентской газете» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике и один из авторов инициативы Валерий Рязанский.

«Это важная инициатива — не каждый день председатель Совета Федерации обращается с предложением к председателю Правительства. Количество кальянных по стране у нас оперативно разрослось до двух с половиной тысяч — сколько народу может пройти через них? Это огромный риск. Поэтому решение нужно принимать оперативно, в течение нескольких дней», — сказал он.

Сенатор напомнил, что в Госдуме на этапе второго чтения находится законопроект, который приравняет кальян, а также вейпы, электронные сигареты и другие виды доставки никотина в организм к сигаретам. На них нужно будет ввести акцизы, убрать с витрин магазинов и продавать строго по паспорту только совершеннолетним. Однако законопроект будет слишком долго проходить все положенные стадии.

«В нашей ситуации не требуется рассматривать вопрос законодательно — можно просто ввести временный запрет. Поскольку речь идёт об оперативном ответе на вызовы. А вызов понятен: в данном случае кальян должен превратиться в обычную сигарету. То есть в курительное изделие индивидуального пользования», — добавил Валерий Рязанский.

В пятницу, 20 марта, главе кабмина Михаилу Мишустину поступило письмо за подписью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нем сенаторы отмечают, что при курении кальяна использование мундштука несколькими курильщиками значительно повышает риск распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому парламентарии просят поручить профильным ведомствам разобраться с этой ситуацией. А также принять оперативные меры, вплоть до запрета кальянов в общественных местах на определённый срок.