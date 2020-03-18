Общество

В Минпросвещения рекомендовали сократить время проведения уроков до 30 минут

Министерство просвещения разработало и направило в регионы рекомендации по дистанционному обучению, где предложило сократить время проведения урока с 45 до 30 минут. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что с 23 марта до 12 апреля все российские школы переходят на режим каникул или дистанционного обучения. Соответствующие рекомендации описывают примерные модели реализации образовательных программ, а также особенности проведения учебной и производственной практик в дистанционном формате.

В министерстве рекомендуют проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. «Образовательная организация формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут», - говорится в рекомендациях.

Кроме того, ведомство рекомендует учителям «создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания», а выражать свое отношение к работам школьников следует «в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций».

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение из-за пандемии инфекции COVID-19. После сообщили, что российские вузы могут перенести сроки сессии из-за коронавируса.