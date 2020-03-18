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Общество

Состоялся семинар по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов главы Печорского района

20.03.2020 16:13|ПсковКомментариев: 0

Семинар по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов главы Печорского района состоялся сегодня, 20 марта, в Печорах. В нем приняли участие заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков, секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук, исполняющая полномочия главы района Марина Егорова, председатель территориальной избирательной комиссии Печорского района Нина Круглова, председатели участковых избирательных комиссий, преподаватели ПсковГУ и сотрудники АНО «Электронная электоральная политика». В целях профилактики распространения коронавируса всем присутствующим было предложено воспользоваться медицинскими масками и антисептиком.

Участники семинара обсудили особенности деятельности участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении досрочных выборов главы района, вопросы взаимодействия с наблюдателями на избирательных участках. Представители АНО «Электронная электоральная политика» Всеволод Русаков и надежда Крамар проинструктировали участников семинара, как действовать в случае возникновения конфликтных ситуаций при проведении досрочных выборов. Независимо от характера проблем, которые могут возникнуть, членам комиссий рекомендовано действовать в рамках закона.

Преподаватели ПсковГУ выступили на семинаре с информацией о психологической стороне общения с разными типами людей. Напомним, что университет разработал и выпустил специальную памятку «Искусство эффективной коммуникации». Озвученные в ней рекомендации сотрудники избирательных комиссий смогут использовать как руководство к действию в случае возникновения конфликтных ситуаций с избирателями.

Напомним, досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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