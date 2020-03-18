Общество

В школах Псковской области ощущается дефицит молодых педагогических кадров

В школах Псковской области ощущается дефицит молодых педагогических кадров. Такое заявление озвучил 20 марта на пресс-конференции председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он напомнил, что молодые специалисты в Пскове получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Еще больше получают педагоги, которые переезжают в село.

Журналисты поинтересовались, активно ли реализуется в регионе обучение будущих педагогов по целевому направлению.

«Целевые направления остались, но механизм выдачи направлений несколько изменен. Это могут быть выплаты или оплата обучения. Заставить учителей вернуться в школу, от которой они получили целевое направление, никто не может. Мы работаем с этим, призываем, однако в соответствии с Конституцией у нас отменены распределения на работу после учебы», - сообщил Александр Седунов.