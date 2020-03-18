Общество

Обнародован проект парка «Петровский» в Великих Луках

Обнародован проект парка «Петровский», который будет построен в городе Великие Луки осенью 2020 года.

Как сообщает портал «Луки.ру», парк будет создан в районе городской крепости, он займет территорию в 31,7 тысячи квадратных метров. Из них 21 тысячу квадратных метров озеленят, а на 9 тысячах квадратных метрах будет уложена плитка и асфальт. Территорию благоустроят от аллеи солдатских матерей, которая ведет к танку, включая летнюю эстраду, и заканчивая дорогой, которая идет на крепостной вал. Участок крепостного вала также будет благоустроен.

«Мы планируем зоны, которые раньше не использовались горожанами: за летней эстрадой будут разбиты новые тропинки и тротуары, установлены 74 светильника и 22 видеокамеры. Всего на территории парка будет 40 скамеек с урнами, 6 пергол, детские комплексы. Также по просьбам жителей, будет установлено кованое дерево «Яблоня любви», а у подножья вала установят бюст Петра I», - прокомментировал ранее заместитель главы администрации города Юрий Власюк.

В перспективе преобразится и летняя эстрада - над ней появится навес. В зрительской зоне предусмотрят 456 посадочных мест, 51 - для инвалидов.



Кроме того, согласно проекту, планируется расчистить ручей Тиноватый и сделать через него резной мостик, напоминающий мост в Пушкинских горах.