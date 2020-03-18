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Общество

Стали известны имена еще пяти членов Общественной палаты Пскова

20.03.2020 16:40|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 20 марта, члены Общественной палаты Пскова, утвержденные главой города Пскова и избранные депутатами Псковской городской Думы, провели голосование по избранию еще 5 членов этого коллегиального общественного органа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, всего на конкурс было подано 6 заявок. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, которые будут действовать в Пскове до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, голосование проходило в заочной форме. По итогам подсчета голосов новыми членами Общественной палаты Пскова стали Павел Дроздов, Сергей Соков, Сергей Семенов, Нина Каштанова и Ирина Мисийчук.

Напомним, что состав Общественной палаты города формируется из пяти граждан, утверждаемых главой города Пскова, пяти представителей общественных объединений, зарегистрированных на территории города Пскова, избираемых Псковской городской Думой, и пяти граждан, избираемых уже избранными десятью членами Общественной палаты.

Добавим, палата - это коллегиальный общественный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан России, проживающих в Пскове, с органами местного самоуправления. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года со дня ее первого заседания. Формируется палата из 15 человек. Членом может быть гражданин России, достигший возраста 18 лет и проживающий в Пскове. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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