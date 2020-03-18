Общество

Псковский Росреестр временно ограничил прием граждан

Управлением Росреестра по Псковской области в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса COVID-19 временно, до особого распоряжения, с 19 марта ограничил личный прием граждан, предусмотренный статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», должностными лицами центрального аппарата и территориальных отделов управления Росреестра.

При необходимости обращения в управление Росреестра предлагается воспользоваться интернет-сервисом «Обращения граждан online», посредством электронной почты (60_upr@rosreestr.ru) или направлять обращения в письменном виде почтовым отправлением по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11.

Контактный телефон для справок: 8(8112) 68-70-99