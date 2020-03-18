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Общество

Наталья Соколова: Коронавирус — время для книг и настольных игр

20.03.2020 17:12|ПсковКомментариев: 1

«Мне кажется, коронавирусная инфекция COVID-19 войдет в историю как вирус, который заставил людей выйти из зоны комфорта и поставил нас в рамки, когда нужно немного встряхнуться» , - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова.

В то же время, по ее мнению, ситуация, которая коснулась не только россиян, а жителей многих стран — это возможность для родителей больше времени проводить со своими детьми. «Если родители ограничены в возможности зарабатывать,значит надо повернуться лицом к семье. Можно вспомнить о добрых семейных играх — лото, домино, «Монополия», другие настольные игры, вернуться к старым добрым книгам, достать вафельницы, орешницы и начать ребенка учить готовить», - предложила Наталия Соколова. Также она выразила радость по поводу того, что многие интернет-порталы открыли свой контент для бесплатного пользования, благодаря чему стали доступны к просмотру многие фильмы, спектакли и концерты.

Также омбудсмен призвала родителей воздержаться от панических настроений, поскольку они передаются детям, вызывают в них ненужное беспокойство и могут иметь нежелательные последствия для психики. «В советское время, когда была угроза ядерной войны, каждый ребенок знал, как шить маску, как надевать распиратор, где прятаться от первой угрозы при ядерном взрыве. Это было адекватно тому времени, но не хочется, чтобы наши дети были зависимы от паники взрослых», - подчеркнула детский омбудсмен региона.

Наталия Соколова также призвала взрослых и детей следить за гигиеной, чаще мыть руки и прибегать к средствам дезинфекции и и не скрываться от врачей, чтоб не подвергать опасности себя и своих родных и близких.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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