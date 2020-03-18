Общество

Избирательная комиссия Псковской области и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии

Избирательная комиссия Псковской области и псковский Многофункциональный центр заключили соглашение о взаимодействии при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Свои подписи под документом поставили директор МФЦ Екатерина Ершова и председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сотрудничество с Многофункциональным центром для нас очень важно. Отделения МФЦ являются нашими надежными партнерами в плане принятия заявлений от избирателей, которые не смогут проголосовать по месту жительства, а могут сделать это по месту нахождения, - пояснил председатель облизбиркома. - Кроме того, отделения МФЦ являются центрами информирования жителей районов Псковской области о голосовании через информационные стенды и квалифицированных специалистов, которые обладают необходимыми знаниями и всегда готовы объяснить гражданам нюансы, связанные с местом и процедурой голосования».



Председатель избирательной комиссии региона поблагодарил директора псковского МФЦ Екатерину Ершову за оперативное подписание соглашения. Уже сейчас сотрудники избирательной системы и специалисты МФЦ работают в тесном взаимодействии, а со следующей недели на стендах в офисах МФЦ появится информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.