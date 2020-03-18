Общество

В Псковской области подготовлен законопроект о присвоении почетных званий меценатам, наставникам и добровольцам

В областное Собрание на рассмотрение поступил проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, документ, подготовленный исполнительной властью, предлагает присваивать гражданам звания «Заслуженный меценат Псковской области», «Заслуженный наставник Псковской области» и «Заслуженный доброволец Псковской области».

Законопроект устанавливает ограничение по количеству ежегодно награждаемых меценатов – такое звание может быть присвоено не более чем трём гражданам. Для добровольцев и наставников подобные ограничения не предусмотрены.

Кроме того, разработчики проекта закона предлагают ежемесячно выплачивать государственное пособие в размере 10 тысяч рублей лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Псковской области».

Предложенные изменения в закон о наградах депутаты рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента, проведение которой назначено на 26 марта.

Добавим, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией председатель областного Собрания Александр Котов подписал распоряжение об ограничении количества лиц, приглашенных на 42-ю сессию областного Собрания депутатов. Присутствовать на пленарном заседании смогут только парламентарии и те, кому будет направлено приглашение за подписью руководителя законодательного органа.