Общество

Меры по повышению безопасности на дорогах Псковской области обсудили члены межведомственной комиссии

Заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в пятницу, 20 марта, под председательством заместителя губернатора Василия Осипова. В нем приняли участие руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, представители муниципальных образований, правоохранительных органов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

О выполнении дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил Борис Елкин. В прошлом году в регионе ремонт был проведен на 75 объектах общей протяженностью 171,3 км. В части безопасности дорожного движения было выполнено устройство дорожной разметки (в том числе термопластиком на пешеходных переходах), установка освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках, обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, устройство и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения, замена старых и установка новых пластиковых сигнальных столбиков и новых дорожных знаков.

Руководитель ведомства уточнил, что всего на дорогах Псковской области находится более 3 тыс пешеходных переходов, 547 из них — вблизи школ. Более 1,6 тыс переходов (236 у школ) не соответствуют стандартам. В прошлом году около учебных заведений было установлено 62 светофора типа Т7, более 900 пог. м перильного ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В этом году запланировано обустройство 27 пешеходных переходов: установка 54 светофоров, 108 дорожных знаков и более 2,5 тыс погонных метров ограждения. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на устройство наружного освещения на участках дорог в Опочке и Пушкинских Горах, на которых расположены 4 школы.

В свою очередь начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов сообщил, что на дорогах Псковской области в 2019 году произошло 900 дорожно-транспортных происшествий, что на 11% меньше чем в 2018 году. В результате аварий погибло 96 человек (сокращение на 21%) и ранено 1 тыс 205 человек (сокращение на 15%). При этом, по его словам, фиксируется двукратный рост ДТП на отремонтированных участках дорог.

В связи с этим замгубернатора Василий Осипов призвал ответственных обратить особое внимание на рост показателей и усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. «Сокращение смертности на дорогах — один из показателей национального проекта, но самое главное — это безопасность и жизнь наших граждан», — подчеркнул он и поручил Главам муниципалитетов пересмотреть объемы финансирования и работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, при планировании расходов и за счет образовавшейся экономии.

Члены комиссии также коснулись вопроса стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. В 2019 году в Псковской области удалось сократить все три основных показателя аварийности: количество ДТП с 133 до 130, раненых детей — с 188 до 153, погибших — с 4 до 2. Однако по итогам года рост количества ДТП и пострадавших в них детей зафиксирован в 8 районах области и в Пскове. В связи с этим Василий Осипов поручил руководителям муниципалитетов усилить работу в этом направлении. Особое внимание следует уделить повышению дорожной грамотности среди учащихся, в том числе в рамках проекта «Безопасное колесо», и предусмотреть в муниципальных бюджетах средства на его реализацию.

В завершение заседания члены комиссии также заслушали отчет о мероприятиях по контролю деятельности лиц, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. В прошлом году было проведено 10 рейдовых осмотров такси, по итогам которых вынесено 4 предостережения о нарушении требований законодательства. Два из них было исполнено, еще в двух случаях таксисты вернули разрешение на перевозку.