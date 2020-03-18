Общество

В Госдуме считают маловероятной амнистию к 75-летию Победы

Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (фракция «Единая Россия») считает маловероятным объявление амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Вряд ли»,— ответил он на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Как сообщает «Коммерсант», ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внес проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предлагает, в частности, прекратить судопроизводство по делам участников летних московских протестов и освободить от наказания лиц, осужденных в связи с ними по разным статьям УК РФ. Формулировки проекта в значительной степени совпадают с предложенными ранее депутатами Мосгордумы, которые поддерживают инициативу Сергея Шаргунова.