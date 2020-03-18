Общество

Губернатор Ведерников пошутил на тему несоблюдения карантина и покупки BMW представительского класса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал распространяемые в Интернете сообщения о том, что он якобы не соблюдает карантин и приобрел в Петербурге автомобиль BMW представительского класса. Соответствующая запись («Минутка юмора») появилась в пятницу вечером на официальной странице главы региона в сети «Инстаграм».

«В псковских социальных сетях отдельные «товарищи» начинают рассказывать интересные (как им кажется) истории про Ведерникова из Питера, который там «вышел ИЗ карантина» и покупает себе новый BMW представительского класса. Как человек, находящийся 5-й день на карантине в Москве и терпеливо ждущий результатов анализов, искренне рад за своего питерского однофамильца», - написал губернатор.

«Если речь все же обо мне, то они забыли упомянуть, что в Питер я обычно летаю вертолетом санавиации», - пошутил глава области, обыгрывая предыдущий фейк шутников.

«Сейчас такие обстоятельства и время, что сложно не прокомментировать. Если серьезно, вижу, что псковская оппозиция совсем заскучала. Говорят, оппозиция сама по себе не имеет конструктивной повестки. Если убрать тех, кому она оппонирует, останется пустое место. К ним уже были вопросы, когда дело доходило до реальной работы, и я снова вижу тоже самое. В мое отсутствие распускаются слухи, играют на страхах людей, пытаясь (безуспешно, кстати), заработать политические дивиденды.

Нагнетают, критикуют, поливают грязью, ничего при этом не предлагая в помощь нашим жителям. Коллеги, если совсем уморила скука, могу подсказать хороший вариант.

Псковское отделение «Единой России» выделит 5,2 млн рублей на покупку около 200 тысяч масок и с помощью региональных общественников и волонтеров организует их бесплатную раздачу в Пскове и Великих Луках», - сообщил губернатор и выразил в этой связи благодарность депутату Госдумы, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому.

«Тем самым мы немного нивелируем сложившийся дефицит средств санитарной защиты.Так работают ответственные люди: конкретно, серьезно и своевременно. Берите пример. Администрация области заказала 300 тыс масок. Итого 500 000.

Ждем их в области в конце следующей недели», - сообщил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что по-прежнему находится в Москве, соблюдает карантин. «Первым местом, куда я после него поеду, будет Псков», - заключил губернатор.