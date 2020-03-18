Общество

Александр Козловский: Все мы несем ответственность за пожилых людей, находящихся в группе риска по заражению коронавирусом

Депутат Государственной Думы Александр Козловский призвал жителей региона не паниковать в связи с обстановкой вокруг коронавируса и обратился к гражданам молодого и среднего возраста, которые, по его словам, несут сейчас ответственность за людей пожилого возраста. Именно эта категория людей находится в группе риска.

«Все мы уже знаем, какие меры безопасности необходимо проводить, чтобы не заразиться COVID_19, - написал он на своей странице во ВКонтакте. - По поручению Андрея Турчака в Москве и нескольких регионах на базе общественных приёмных «Единой России» партийцы и члены ОНФ уже создали оперативные штабы по консультированию и мониторингу цен на продукты питания. Более того, в Псковской области организована круглосуточная работа оперативного информационного центра, созданного по поручению губернатора Михаила Ведерникова».

По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которая сложилась сейчас в Псковской области.

Кроме того, через информационный центр пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарственных препаратов, продуктов. Ко всем нуждающимся будут направлены волонтеры.

Александр Козловский пожелал всем жителям региона, особенно мудрого возраста, крепкого здоровья.