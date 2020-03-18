Общество

В пристройке к детскому саду «Золотой ключик» начались внутренние отделочные работы

Продолжаются строительно-монтажные работы по строительству пристройки для детей ясельного возраста в детском саду №25 «Золотой Ключик».

Как сообщает заместитель главы администрации города Пскова, на сегодняшний день полностью закрыт контур здания и начались работы по внутренней отделке помещений.

Кроме того, подрядная организация приступила к монтажу системы освещения и благоустройству территории, на которой совсем скоро появятся современные прогулочные площадки. Все эти работы выполняются в рамках реализации национального проекта.