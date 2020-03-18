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Общество

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны

21.03.2020 19:08|ПсковКомментариев: 0

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:

МОВО «Псковский»

МОВО «Великолукский»

ОВО по Гдовскому району

МОВО «Дедовичское»

Невельское ОВО

ОВО по Островскому району

ОВО по Порховскому району

МОВО «Пушкиногорское»

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Источник: Псковская Лента Новостей
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