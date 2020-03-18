Общество

Не следовать опасной весенней традиции призывает псковичей МЧС

ГУ МЧС по Псковской области призывает жителей региона воздержаться от следования опасной весенней традиции пала травы.

Считается, что сжигание прошлогодней травы способствует удобрению земли золой и быстрому росту молодых растений, а также избавлению от насекомых-вредителей и паразитов. На самом деле, согласно реальным фактам, весенние палы каждый год наносят огромный ущерб природе и человеку, а зачастую приводят и к трагическим последствиям.

Помимо того, что сжигание травы не несёт никакого положительного эффекта, оно ведёт к появлению новых проблем:

- выжигание травы истощает грунт. Незначительное количество золы от сгоревшей травы не представляет собой ценности для почвы, а верхний плодородный слой страдает от огня;

- горение травы повреждает корневую систему многих деревьев, что приводит к их скорому засыханию;

- в огне гибнет не только растительность, но и практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, уничтожаются гнезда птиц;

- дым и продукты горения наносят вред здоровью человека, в особенности людям с лёгочными заболеваниями;

- травяные пожары ведут к выбросу в атмосферу углекислого газа, тем самым увеличивая так называемый «парниковый эффект», который приводит к неблагоприятным изменениям климата на нашей планете;

- опасность травяных палов заключается в том, что они не всегда поддаются контролю и могут перейти в торфяные и лесные пожары.

Пресс-служба МЧС призывает не забывать, что прошлогодняя трава – это не мусор, а питание, приют, условия для жизни, специально созданные природой. "Соблюдайте правила пожарной безопасности в весенний период и помните, что их нарушение влечет за собой административную ответственность", - сообщается в обращении.