Общество

Все под контролем: губернатор Михаил Ведерников пожелал псковичам спокойных выходных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей провести спокойные выходные дома или на свежем воздухе, избегая мест массового скопления людей.

«Друзья, неделя была непростая, и стресса было достаточно, наверное, у каждого, - отметил он в посте в Instagram. - Однако мы продолжаем работать, практически, в круглосуточном режиме и делаем всё необходимое для обеспечения безопасности и сохранения здоровья людей в Псковской области».

Глава региона подчеркнул, что медики, работники транспортной сферы, администрация Псковской области, каждый из муниципалитетов, – все на связи и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. «Знаю, так как постоянно проверяю сам, - заметил Михаил Ведерников. - Всё под контролем!»