Общество

Псков укрыло снегом. ФОТОФАКТ

Здесь и далее фото Вадима Боченкова

Прогноз, данный вчера Псковским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сбылся: сегодня Псков накрыла облачная погода с прояснениями, местами осадками в виде снега и мокрого снега.

Согласно народным приметам, в этот день наши предки украшали дома вербовыми ветками, чтобы бедность не пришла и невзгоды в дверь не стучали.

Кстати, по приметам, если снег метет 21 марта, то «хлеб дружно взойдет». Стоит обратить внимание и на погоду, которая ждет нас вечером: если задует сильный ветер, скоро придет тепло.