Общество

Законно ли открытие в Борисовичах пивного магазина рядом с детским садом, объяснили в комитете по экономическому развитию

фото с портала губернатор60.рф

В Борисовичах, на Пражской 8/12, появилась вывеска о грядущем открытии магазина или точки общественного питания «Пивовароff». Местных жителей обеспокоил этот факт в связи с тем, что здесь же расположен детский сад «Малышок» МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа».

Отвечая на вопрос о законности предстоящего открытия, размещенный на портале губернатор60.рф, председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев разъяснил, что согласно Постановлению администрации Псковского района от 15.08.2019 № 144 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Псковский район»» определено, что расстояние от основного входа для посетителей образовательной организации до входа для посетителей объекта торговли или общественного питания должно быть не менее 50 м.

Сотрудниками Комитета по экономическому развитию установлено, что расстояние от входа детского сада «Малышок» до входа в будущий объект торговли или общественного питания «Пивовароff» составляет более 50 метров, следовательно он находится за пределами прилегающих территорий. Таким образом, нарушений действующего законодательства в расположении объекта «Пивовароff» в настоящее время не усматривается.