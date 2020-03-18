Общество

Кардинальная перестройка молодежной политики в регионе дала свои позитивные результаты, по мнению главы региона

По итогам прошлого года молодёжная политика в Псковской области сделала серьёзный качественный скачок. Такое мнение высказал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Во Всероссийском рейтинге субъектов «Росмолодежи» мы поднялись сразу на 32 строчки и заняли 47 место, - отметил он на своей официальной странице в Instagram. - Это результат кардинальной перестройки системы работы со специалистами по делам молодежи на местах и перезагрузке всей событийной сетки Псковской области. В том числе, учитывалась организация новых федеральных и региональных мероприятий (Всероссийский Форум Молодых Семей, Форум ЗАЗОЖ, «Киномания», «Волонтёры Победы», «Лидер Года», «Доброволец Псковской области», «Без Границ, «Кукарача» и др.)».

Кроме того, с 80 до 203 выросло число участников всероссийских форумов из Псковской области.

Глава области выразил свою благодарность всем, кто был причастен к такому результату, в первую очередь, «замечательную и активную молодежь», Наталью Плявинскую и Управление общественных проектов и молодежной политики, проектный офис «Команда 2018» и его руководителя Дарью Яковлеву.