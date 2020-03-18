Общество

«Мор вельми зол»: Как псковичи переживали эпидемии в средние века

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник рассказал о том, как жители нашего города переживали эпидемии гриппа, оспы, холеры, чумы в средние века, которые считались наряду с пожарами и войнами одним из страшных проявлений «гнева Божия».

Описания различных болезней были очень схожими, поэтому в источниках эпидемии фигурируют под общим названием «мор». Первое упоминание в летописях о море в Пскове относится к 1299 г.: «…бяше тогда во Пскове мор вельми зол; тогда и благоверный князь Тимофей мало поболев преставися к Богоу в вечную жизнь…».

Эпидемии чумы были широко распространены в Европе и на Ближнем Востоке в I тысячелетии н.э. Европейская пандемия легочной чумы 1348-1349 гг. докатилась до Русских земель в 1351/1352 гг. Масштабы тогдашней эпидемии на Руси были невиданными. Летописец отмечает, что именно «черная смерть» 1352 г. вызвала массовые постриги в монастырь и пожертвования имущества родственникам, слугам, церквям и монастырям. Эпидемии болезней с особой цикличностью приходили в Псков в 1390, 1404, 1406-1407 гг., 1420, 1425, 1441-1442 гг,, 1465-1466 гг., 1487, 1506, 1521-1522 гг., 1532 годы. О море 1521 г. летопись сообщает впервые о противоэпидемическом карантине в Пскове – «запертой с обоих концов» улице.

Итак, в течение двухсот лет (1341 – 1551 гг.) на Псков и окружающие его земли 15 раз с периодичностью в 15-20 лет накатывались опустошающие моры. Обычно до трети населения погибало в средневековой эпидемии, что компенсировалось высокой рождаемостью. Так было в большинстве средневековых городов, и Псков здесь не представлял исключения.

Добавим, что информация была заимствована музеем в книге В.А. Аракчеева «Власть прошлого: очерки истории и культуры Псковской земли в XIII – XIV вв.», 2012 г.