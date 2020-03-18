Общество

Больше 100 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило за сутки от псковичей в информационный центр

За последние сутки работы оперативного информационного центра поступило порядка 130 обращений граждан по вопросам, связанным с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Напомним, что он создан в рамках Указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для помощи и информирования населения.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в большинстве случаев в центр обращаются жители Пскова и Псковской области, недавно вернувшиеся из иностранных государств или имеющие контакт с подобными людьми. Они уточняют порядок своих дальнейших действий по самоизоляции и наблюдению за своим самочувствием. Звонящие также интересуются общей эпидемической обстановкой в регионе.

Кроме того, операторы линии отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан — рассказывают о симптомах нового заболевания, консультируют по средствам индивидуальной защиты, реализации профилактических мер, дистанционному оформлению больничного.

В качестве операторов в информационном центре выступают студенты-выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «Медицинская кибернетика». Они обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области.

Напомним, телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.