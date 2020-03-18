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Общество

Пассажиры самолета «Москва-Псков» были досмотрены в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса

21.03.2020 14:20|ПсковКомментариев: 2

Пассажиры самолета, прибывающего из Москвы в Псков, были досмотрены в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса в Псковской области.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, представители Роспотребнадзора и медицинские работники проверили всех пассажиров. По результатам обследования признаков коронавируса у авиапутешественников не обнаружено. Все пассажиры отнеслись к проверке с пониманием.

Напомним, в Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Соответствующий Указ подписан Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Источник: Псковская Лента Новостей
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