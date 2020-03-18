Общество

В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких

Губернатор Псковской области проинформировал жителей региона о степени оснащенности медучреждений региона аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Расчётная потребность в ИВЛ на случай ЧС для нашего региона составляет 66 единиц.

В настоящий момент в наличии и полностью подготовлены к работе 166 (часть была куплена в прошлом году), - сообщил глава области. - Нужно отметить, что в отдельных учреждениях есть некомплект – это Псковская, Великолукская и Опочецкая межрайонная больницы. Однако этот дефицит полностью покрывает областная больница, где установлен 31 аппарат при потребности в 13».

Кроме того, сверх этого количества 124 аппарата установлены в машинах скорой помощи.